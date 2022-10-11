Оренбург, 11 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Оренбурге в ДТП пострадал трёхлетний пешеход, сообщили 11 октября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП

Несчастный случай произошёл вечером 10 октября. Во дворе многоэтажных домов по проезду Северному 33-летний водитель автомобиля «Киа-Рио» сбил дошкольника. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства пришествия.

Стоит отметить, на территории Оренбуржья в августе зафиксировано 140 ДТП, в которых погибли 29 человек. С участием детей младше 16 лет произошло 21 ДТП. Жертвами стали два ребёнка.