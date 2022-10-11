Оттава, , 09:44 — REGNUM Нехватка медсестер приводит к очередям и даже закрытию больничных отделений скорой помощи по всей Канаде, что ставит и без того перенапряженную национальную систему здравоохранения на грань критической ситуации, как передает агентство France-Presse.

Медсестра

Тяжелые условия работы во время пандемии COVID-19, грубое обращение со стороны пациентов и недовольство зарплатой приводят к тому, что медперсонал массово увольняется с работы, и эксперты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться.

Среди примеров того, как это повлияло на службу скорой помощи, недавние случаи, когда полицейским Оттавы пришлось везти раненого при перестрелке человека в больницу на патрульной машине, не дождавшись приезда парамедиков, или когда пожилая женщина, сломавшая при падении бедро, была вынуждена шесть часов ждать машину скорой помощи из больницы, расположенной в 100 километрах.

За последние месяцы из-за нехватки персонала десятки отделений скорой помощи были вынуждены временно закрываться — иногда на ночь или выходные, иногда на более длительный срок. Время ожидания в отделениях скорой помощи достигало12,16,20 часов и даже больше.

Президент Ассоциации медсестер Онтарио Кэтрин Хой, сама проработавшая медсестрой 20 лет, охарактеризовала ситуацию как критическую.

По словам Хой, загруженность больниц растет вместе с недовольством пациентов долгим ожиданием приема, что приводит к всплеску насилия в отношении медперсонала. Несколько медсестер рассказали AFP, что их били, царапали, плевали в них, бросали подносы, посуду и фекалии.

В столице страны Оттаве с января по июль более 1000 раз машины скорой помощи были недоступны, пока парамедики ждали возможности выгрузить пациентов в переполненных отделениях скорой помощи.

Недавний опрос, проведенный канадским Союзом государственных служащих, крупнейшим профсоюзом страны, показал, что 87% медсестер обдумывали возможность увольнения «из-за неблагодарных и изнурительных условий труда».

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло пообещал упростить процесс признания иностранных дипломов, чтобы помочь 11 000 врачей и медсестер, получившим образование в других странах, получить работу по своей специальности в Канаде.

Но этого далеко не достаточно, поскольку, по официальным данным, в настоящее время в стране не хватает 34 400 медсестер.

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