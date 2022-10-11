Канберра, , 09:46 — REGNUM Изменения в законодательстве Австралии, позволяющие телекоммуникационным компаниям обмениваться информацией о клиентах, пострадавших от утечки данных, с финансовыми учреждениями, были опубликованы 11 октября после того, как на прошлой неделе федеральное правительство страны объявило, что ужесточит меры по защите граждан от киберзлоумышленников. Об этом написала газета The Guardian.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Эти изменения, наряду с постановлением, позволяющим оператору Optus обмениваться данными с государственной службой Services Australia, были первыми изменениями после утечки данных миллионов жителей Австралии в прошлом месяце.

Следующим этапом (помимо различных расследований, которые сейчас ведутся) будет пересмотр закона о конфиденциальности и возможные изменения в законодательстве о кибербезопасности.

Напомним, что ранее в компании Optus подтвердили, что жертвами утечки данных стали как минимум 2,1 млн человек.