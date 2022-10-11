п. Горноуральский, , 09:43 — REGNUM В посёлке Горноуральский Свердловской области трое рецидивистов пытались взорвать банкомат, в котором находилось более 1 млн рублей. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Банкомат

Ночью 11 октября трое мужчин проникли в магазин. С собой они принесли баллон с пропаном и попытались взорвать банкомат. Однако что-то пошло не так, взрыв не прогремел, а злоумышленники скрылись с места преступления.

По словам Горелых, грабителей уже задержали. Ими оказались двое свердловчан и челябинец. Ранее их неоднократно судили, в том числе за кражи.