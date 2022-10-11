Ростов-на-Дону, 11 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Ростовской области не будут проводить массовые мероприятия по случаю празднования Нового года. Об этом 11 октября в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель

«Всем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, напомню, что новогодние ёлки для детворы проводились даже в Великую Отечественную [войну]. Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что Голубев запретил руководителям муниципальных образований Ростовской области тратить бюджетные деньги на закупку новых новогодних украшений.