Канберра, , 09:47 — REGNUM 11 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс провел пресс-конференцию, в ходе которой он, в частности, обрисовал контуры и причины надвигающегося кризиса мировой экономики. Его слова передал телеканал Nine News.

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Чалмерс сказал, что грядущий спад отличается от двух предыдущих за последние 15 лет.

Глобальный финансовый кризис 2008 года, по его оценке, был «финансовым потрясением, которое переросло в проблему спроса». Спад мировой экономики из-за пандемии стал «шоком здоровья, что в основном стало проблемой предложения». Но теперь ожидается «шок инфляции» с риском тяжелых последствий «тупого, жестокого, но в некотором смысле необходимого» фискального ужесточения в более богатых странах мира.

Казначей заявил, что мировая экономика, наряду с ростом инфляции в Австралии и давлением на расходы, окажет основное влияние на бюджет страны.

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