Киев, 11 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В ряде городов на территории бывш. УССР прогремели взрывы, пишут 11 октября киевские СМИ.

mikegi Взрыв

По данным журналистов, работающих на оккупированной киевским режимом территории бывш. УССР, утром 11 октября во всех регионах объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Виннице, Кривом Роге и Ровно. Подробностей случившегося пока нет.

Ранее появилась информация об ударе, который нанесли дроны-камикадзе «Герань-2» по теплоэлектростанции в Винницкой области.