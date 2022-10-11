Канберра, , 09:51 — REGNUM Согласно новому опросу, чтобы исправить федеральный бюджет Австралии, жители континента скорее поддерживают сокращение расходов, а не повышение налогов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

Так, опрос социологической компании Resolve, проведенный среди свыше 1000 человек, показал, что только 5% респондентов считают, что увеличение налоговых поступлений является решением бюджетных проблем Австралии. По сравнению с этим 21% высказался за сокращение расходов в областях, которые считаются менее важными, таких как оборона.

Самая большая доля респондентов, 28%, выступали за рост экономики, даже если это означало бы проведение кардинальных реформ. За этой группой последовали 27%, которые хотели в качестве решения проблем сочетание налогового администрирования, сокращения расходов и экономического роста.

18% опрошенных с ответом не определились.

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