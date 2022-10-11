Тирасполь, , 09:40 — REGNUM Объём производства в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) по итогам девяти месяцев 2022 года упал на 16,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства ПМР, доложил на совещании министр экономического развития Сергей Оболоник.

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«Сложности испытывают предприятия практически всех секторов экономики. Что касается внешнеэкономической деятельности, то экспорт сократился на 11%», — сообщили в пресс-службе.

Министр отметил, что подобное обстоятельство вызвано и сокращением объёмов промышленности, и проблемами аграрного сектора, который испытывает трудности при реализации продукции.

Сообщается, что премьер-министр Александр Розенберг поручил найти возможности обеспечить автономность в экономике и, например, рассмотреть вариант переработки кукурузы в корм для скота, увеличив производство мяса.

Напомним, власти Молдавии, воспользовавшись тек, что Киев закрыл границу с Приднестровьем, устроили блокаду. Были введены ограничения на импорт в ПМР удобрений, сырья, а также жизненно важных товаров, в том числе медикаментов.

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