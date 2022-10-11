Джакарта, , 09:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что рост экономики Индонезии во втором квартале 2022 года был одним из лучших в мире, сообщает Kompas.

Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8) Presidenri.go.id

Президент заявил, что рост экономики Индонезии во втором квартале достиг 5,44%.

«Я говорю, что мы должны сохранять оптимизм. Но будьте осторожны и бдительны, потому что, какими бы цифрами мы ни располагали, экономический рост Индонезии во втором квартале является одним из лучших в мире — 5,44%», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем Конфедерации журналистов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на период 2022–2024 годов.

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