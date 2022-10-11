Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 12 октября состоится патриотическая акция в поддержку участников специальной военной операции в защиту Донбасса «Вместе ZA Победу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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Мероприятие состоится на территории мемориального комплекса «Парк Победы» и начнётся в 17:30 по местному времени. В нём примут участие старшеклассники и студенты, а также все желающие. К участникам акции обратятся ветераны боевых действий. Со сцены прозвучат патриотические композиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 11 октября прошёл митинг «Мы вместе» в поддержку специальной военной операции.