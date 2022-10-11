Москва, 11 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Двойные стандарты применяются в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Это показала ситуация с принятием решения о формате голосования по резолюции Запада о референдумах на территории б. УССР, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Ранее 107 стран поддержали предложение Албании провести открытое, а не тайное голосование по резолюции Запада, не признающей результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу воссоединения с Россией. Провести тайное голосование, как сообщало ИА REGNUM, предлагала Россия.

Председатель ГА ООН Чаба Короши принял решение об открытом голосовании. По словам Небензи, Короши своим решением не только «сыграл за авторов резолюции, но сделал всё, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».

«Не уверен, что вы можете найти в истории что-либо похожее на то, что произошло сегодня. <…> Это очевидно двойные стандарты и нарушение добропорядочности председательства», — подчеркнул Небензя.

Он рассказал, что Короши ошибочно поставил вопрос по предложению Албании, затем не дал слово представителям России в соответствии с порядком ведения заседания, после чего отнёсся к запросу РФ на голосование как к повтору того, что уже было сделано, хотя это не так.

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