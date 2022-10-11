Уфа, , 09:49 — REGNUM Совместное сборочное производство оборудования для молочного животноводства планирует организовать одно из белорусских предприятий в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В деревне Позднякова Иркутского района открыли первую в регионе роботизированную молочную ферму Правительство Иркутской области

Сообщается, что предприятие из Белоруссии предоставит аграриям Башкирии 5% скидку на оборудование для молочного животноводства.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках визита в Башкирию официальной делегации Гомельской области Белоруссии.

Отмечается, что в Башкирии увеличивается число крупных молочных комплексов.

«Работу в этом направлении планируем продолжать. Сегодня в условиях масштабных санкций нам необходимы надежные поставщики животноводческого оборудования, с которыми мы могли бы рассчитывать долговременные и взаимовыгодное сотрудничество», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что предприятие из Белоруссии также намерено организовать на базе башкирского дилера совместное сборочное производство оборудования для молочного животноводства.

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