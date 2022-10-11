Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начались ночные электромагнитные испытания нового состава метро «Балтиец», сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

В настоящий момент в распоряжение городской подземки поступили два новых состава «Балтиец», из восьми вагонов каждый, а в течение двух лет общий объём поставок составит 144 вагона.

«Первый состав новейшего поезда «Балтиец» вышел в ночь с 10 на 11 октября в тоннель на электромагнитные испытания. До этого метрополитеновцы проверяли тормозную систему. Сначала на пустом поезде, а после в него загрузили мешки с песком, имитирующие вес пассажиров, — 180 палет с 45 мешками по 25 кг каждый», — рассказали в городской подземке.

Всего «Балтийцу» предстоит пройти испытаний по более чем 300 параметрам. По предварительным оценкам на линию к пассажирам «Балтиец» выйдет в начале ноября 2022 года.

Представители производителя, компании «Трансмашхолдинг», подчеркивают, что «Балтиец» — полностью отечественная разработка, созданная именно для метро Санкт-Петербурга и 95% деталей в составе поезда — российского производства.