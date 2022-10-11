Веллингтон, , 09:52 — REGNUM Правительство Новой Зеландии предложило облагать объем парниковых газов, который сельскохозяйственные животные, в частности коровы, выделяют в результате отрыжки и мочеиспускания. Эта мира предусмотрена в рамках плана по борьбе с изменением климата, сообщает австралийский телеканал Nine News.

Коровы

В правительстве Новой Зеландии уже отметили, что специальный фермерский налог будет первым в мире в своем роде. Но сельскохозяйственные рабочие быстро осудили этот план, замечают журналисты.

В Федерации фермеров, основной группе лоббистов отрасли, заявили, что план «поставит на колени маленькие городки по всей Новой Зеландии» и заменит фермы деревьями.

В частности, глава Федерации фермеров Эндрю Хоггард сказал, что фермеры уже более двух лет пытались работать с правительством над планом сокращения выбросов, который не приведет к сокращению производства продуктов питания.