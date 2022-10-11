Екатеринбург, 11 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начинают готовить территорию для установки стелы «Город трудовой доблести». Стела расположится возле кинотеатра «Космос» на углу улиц Николая Никонова и Царской, сообщили журналистам в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Рабочие уже установили на площадке ограждения. Работы завершат к 300-летию Екатеринбурга. В июне 2023 года стела украсит центр столицы Урала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место появления стелы выбирали горожане. За территорию возле кинотеатра «Космос» проголосовали более 64% екатеринбуржцев.

Напомним, статус «Город трудовой доблести» столица Урала получила в июле 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении подобного звания 20 городам. Подобную стелу уже установили в Нижнем Тагиле Свердловской области.