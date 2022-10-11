Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев до копейки запретил траты на новые новогодние украшения. Об этом 11 октября глава региона написал в своем телеграм-канале.

Кактусовая оранжерея готова к Новому году Александр Полегенько © ИА REGNUM

«С учётом ваших предложений принял решение — на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации», — уточнил Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября в России началась частичная мобилизация. После этого власти как отдельных городов, так и целых регионов стали отменять новогодние мероприятия или урезать расходы на них.

Читайте также: «Не время для праздников» — в России отменяют новогодние мероприятия. Все?