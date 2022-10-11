Чебоксары, , 09:53 — REGNUM Специалисты Донецкого и Торезского электротехнических заводов проходят обучение в Чувашии. Об этом в своем телеграм-канале 11 октября написал глава республики Олег Николаев, напомнив, что ранее Чувашия взяла над этими предприятиями шефство.

Завод Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, «в течение трех недель специалисты двух донецких заводов пройдут обучение на базе АО «ЧЭАЗ», чтобы расширить номенклатурный ряд и локализовать собственное производство электротехнического оборудования, которое будет непосредственно задействовано при восстановлении освобождённых территорий».

К обучение заводчан привлечены сотрудники Чебоксарского электромеханического колледжа. Они помогут освоить теоретическую часть, технологическую и конструкторскую документацию. В практической части донецким специалистам окажут содействие уже работники Чебоксарского электроаппаратного завода, которые непосредственно на производственных линиях ознакомят с выпуском новой продукции.

«Мы надеемся на расширение номенклатуры, в том числе для восстановительных работ наших городов и на подготовку кадров, что немаловажно», — отметил начальник аппаратного цеха Донецкого электротехнического завода Александр Лопатин.

Напомним, в июне Чувашия начала работу по восстановлению разрушенной системы энергоснабжения в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: Из Чувашии на восстановление домов в ДНР отправили первую партию окон