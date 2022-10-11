Канберра, , 09:42 — REGNUM Австралия сталкивается с третьим подряд погодным явлением Ла-Нинья, которое резко повышает количество влаги на континенте. Нашествие змей на юго-восточном побережье Австралии является неожиданным следствием продолжающихся по всей стране наводнений, передает телеканал Nine News.

Змея

Так, например, в штате Новый Южный Уэльс резко возросло количество обращений граждан за помощью в борьбе со змеями, которые все чаще стали проникать на придомовую территорию.

﻿Служба штата по вопросам дикой природы предупредила, что перемещение пресмыкающихся поближе к людям является обычным явлением в сырую погоду и подталкивает змей искать укрытие в городских условиях.

Поскольку сейчас не сезон спаривания, змеи не агрессивны. Но и подходить близко к опасным животным, граждан также не призывают.