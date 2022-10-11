Рыбинск, Ярославская область, , 09:42 — REGNUM В Ярославской области теплоход «Бурлак», принадлежащий влястям Рыбинска, возил туристов с риском для жизни. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теплоход «Бурлак» vk.com/sztproc

«Установлено, что на судне проведена самовольная перепланировка из-за чего нарушена его герметичность и перекрыт эвакуационный выход. Легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные вещества хранятся в непосредственной близости от электросетей с повреждённой изоляцией, аварийное снабжение на судне и спасательной шлюпке не соответствует нормативам, навигационное оборудование неисправно. Требования охраны труда не выполняются», — заявили в Ярославской транспортной прокуратуре.

Сейчас эксплуатировать теплоход нельзя до устранения нарушений. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Помимо этого, ведомство внесло представление главе Рыбинска Дмитрию Рудакову.

В отношении судовладельца — «Туристско-информационного центра» Рыбинска, возбуждены два административных дела — за нарушение нормативных требований охраны труда и нарушение требований к техническим регламентам, создающим угрозу жизни и здоровью людей. По итогу глава Рыбинска «привлечён к дисциплинарной ответственности», а муниципальное учреждению выписан штраф в размере 350 тысяч рублей.