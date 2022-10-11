Якутск, , 09:45 — REGNUM Фейками назвал слухи об объявлении полной мобилизации в Вооружённые силы РФ военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Он подчеркнул, что распоряжений о второй и третьей волнах набора призывников военкоматы не получали, сообщили в оперативном штабе региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это всё фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет. Всё будет проводиться в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Российской Федерации. Также никакого увеличение мобилизационного задания (вторая волна, третья волна) не будет, пока речи об этом нет. Мы проводим плановую работу в тех рамках и в соответствии с тем заданием, которое было ранее доведено», — подчеркнул Александр Авдонин.

Он также рассказал, что сейчас проводится возвращение ошибочно мобилизованных якутян и продолжается набор резервистов в соответствии с частично объявленной мобилизацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный комиссар Якутии опроверг информацию о том, что военнослужащих, мобилизованных в республике, отправили на территории проведения спецоперации.