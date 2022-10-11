Якутск, 11 октября 2022, 09:45 — REGNUM Фейками назвал слухи об объявлении полной мобилизации в Вооружённые силы РФ военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Он подчеркнул, что распоряжений о второй и третьей волнах набора призывников военкоматы не получали, сообщили в оперативном штабе региона.
Читайте также: Ни один мобилизованный из Якутии ещё не участвует в спецоперации — военком
Он также рассказал, что сейчас проводится возвращение ошибочно мобилизованных якутян и продолжается набор резервистов в соответствии с частично объявленной мобилизацией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный комиссар Якутии опроверг информацию о том, что военнослужащих, мобилизованных в республике, отправили на территории проведения спецоперации.