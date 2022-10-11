Кемерово, , 09:35 — REGNUM Для мобилизованных жителей Кемеровской области в Омской области организовали возможность зарегистрировать брак. Для этого в Омск приехали семь жительниц Кузбасса, сообщили в кемеровском правительстве.

Свадьбы мобилизованных кузбассовцев в Омске Правительство Кузбасса

«Когда был в Омске и разговаривал с бойцами в учебном центре, они рассказали, что есть такие обстоятельства — не успели зарегистрировать отношения с любимыми женщинами. Я им ответил, что, уходя на святое дело, надо поступить правильно и по-мужски. Меня все поддержали, сказали, что согласны. Организацию мы взяли на себя, обеспечили возможность зарегистрировать брак. Вы приехали не только с миссией узаконить отношения, но и вдохновить своих мужчин», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в телефонном разговоре с приехавшими женщинами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что предложил мобилизованным кузбассовцам заключать браки по упрощенной форме в центрах по подготовке.

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