Мельбурн, Австралия, , 09:41 — REGNUM Случайное нарушение безопасности в аэропорту Мельбурна утром 11 октября вызвало хаос. Как оказалось, последующие задержки рейсов были вызваны «невинной ошибкой». О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

В аэропорту frankieleon

Все пассажиры в терминале авиакомпании Qantas были вынуждены покинуть комплекс и пройти проверку безопасности еще раз после того, как один человек «непреднамеренно вошел в терминал, не пройдя проверку безопасности», говорится в заявлении Qantas.

Исполнительный директор группы Qantas по корпоративным вопросам Эндрю Макгиннес сказал, что пассажир вышел через рамку, а затем снова вошел в терминал, минуя систему безопасности.

«Пассажир приземлился из Перта в Мельбурне, у него был стыковочный рейс в Сидней, и они пошли собирать свои сумки … Пассажир вспомнил, когда он преодолел рамки, что ему не нужно было забирать свою сумку, и что она будет доставлена в Сидней, поэтому он вернулся через рамки обратно, когда кто-то выходил из них», — объяснил Макгинес журналистам.