Донецк, 11 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Союзные войска продвигаются на угледарском и марьинском направлениях, продолжается освобождение Артёмовска. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, на угледарском направлении очень серьёзно работает оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», бойцы «продвигаются в непростых условиях».

«Также на угледарском направлении работает шахтёрская дивизия. Касаемо Марьинского направления — мы видим определённое продвижение», — сказал Пушилин.

Подразделения «Вагнера» продолжают освобождать Артёмовск. Зачистки идут в Отрадовке, Весёлой Долине, Зайцево. Определённые успехи, продвижение в направлении Первомайского есть на авдеевском направлении. Там работают 11-й полк и подразделение «Сомали», добавил он.

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