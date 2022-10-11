Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Суд вынес приговор жительнице Каменского района Свердловской области, обвинённой в убийстве девятимесячного сына. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, в феврале 2022 года женщина сначала задушила своего ребёнка, а когда тот снова начал подавать признаки жизни, нанесла ему несколько ударов ножом. Причиной стал конфликт с сожителем, из мести к которому свердловчанка убила собственного сына.

Свердловский областной суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.