Канберра, , 09:38 — REGNUM Экономика Австралии приближается к рецессии. По словам главного экономиста компании AMP Шейна Оливера, после шести повышений ключевой ставки подряд то, что Резервный банк будет с одним из главных показателей в течение следующих нескольких месяцев, станет «решающим» фактором. Об этом эксперт поделился со зрителями телеканала Nine News.

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По оценке Оливера, шансы на то, что Австралия впадет в рецессию, возросли с 30 до 40 процентов.

«Я не думаю, что это так уж неизбежно … Думаю, что мы можем избежать этого, но шансы велики», — отметил Оливер.

По его словам, рецессия приведет к масштабным потерям рабочих мест, что вызовет серьезное замедление экономической активности. Более высокий уровень безработицы усилит рост стоимости жизни, резкий рост арендной платы и стоимости ипотечных кредитов, что усугубится надвигающимся увеличением счетов за электроэнергию.

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