Варшава, 11 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал власти Норвегии, обвинив их в попытке нажиться на экспорте газа после снижения поставок из России.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

Как пишет американская газета The Washington Post, Польша оказалась в числе стран, которые критикуют Норвегию за то, что она «неприлично» много зарабатывает на поставках энергоресурсов после начала спецоперации России на территории бывш. УССР. Ожидается, что скандинавская страна получит 109 млрд долларов от продажи нефти и газа — на 82 млрд долларов больше, чем в 2021 году.

Премьер Моравецкий призвал норвежские власти поделиться «чрезмерными» доходами с киевским режимом и обвинил власти северной страны в косвенной наживе на конфликте.