Сеул, 11 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа случаев заболевания малярией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителе Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

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Согласно опубликованным данным, в период с января по сентябрь в Южной Корее зафиксировано 349 случаев заболевания малярией, что на 55 случаев больше, чем в 2021 году.

Эксперты отмечают, что резкий рост количества больных вызван не только естественными причинами, в числе которых изменение климата, но и ослаблением мер социального дистанцирования, которое привело к повышению активности населения на открытом воздухе.

Отмечается, что в 2018 году в стране зафиксировали 576 случаев заболевания малярией, а в 2019 году — 559 случаев.