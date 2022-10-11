Нарьян-Мар, 11 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе освободят от частичной мобилизации оленеводов. С такой инициативой выступил губернатор региона Юрий Бездудный. Об этом сообщает администрация округа.

bada_yidi Оленевод

«У нас есть отрасли экономики жизненно важные для нашего округа. Одна из них — оленеводство. Именно оленеводы обеспечивают продовольственную безопасность региона. Считаю, что те, кто работает в тундре и занимается оленеводством, должны получить бронь», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным жителям НАО выплатят по сто тысяч рублей.