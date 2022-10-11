Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество рассмотреть вопрос о размещении своих военных сил в Гаити для урегулирования гуманитарного кризиса и ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы организации.

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Кроме того, по словам генсека, страны могут помочь ООН любыми другими способами, чтобы избежать еще большего ухудшения ситуации в республике. Гутерреш отметил, что население Гаити нуждается в питьевой воде и лекарствах, поскольку страна столкнулась с угрозой вспышек холеры.

Кроме того, как добавил генсек, в республике необходимо возобновить работу предприятий, больниц и школ, а также обеспечить гаитянскую экономику топливом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Reuters распространило информацию о том, что власти Гаити собираются обратиться за военной помощью к международному сообществу для борьбы с бандами, блокировавшими главный порт страны. Гаитянская партия «Демократический порядок» (Lòd Demokratik) осудила премьер-министра Ариэля Анри за подобные призывы.

9 октября Сенат Гаити (верхняя палата парламента) также потребовал отозвать запрос о немедленном развертывании иностранных войск в республике.

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