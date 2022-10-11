Новопавловск, Ставропольский край, 11 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае три года оставалось безнаказанным преступление в сфере хищения бюджетных денежных средств на сумму 37 млн рублей при строительстве жилья для детей-сирот. По выявленному еще в 2019 году мошенничеству не было возбуждено уголовное дело, пока в дело не вмешалась прокуратура, направившая акт реагирования в следственный орган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщика. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступлдения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Из подробностей расследования известно, что в 2018 году в городе Новопавловске Кировского городского округа были введены в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома для детей-сирот. Однако спустя некоторое время жильцы обнаружили многочисленные нарушения, допущенные при строительстве, Так, на стенах квартир появились плесень и трещины, выявились порывы труб.

В июле 2019 году правоохранители установили, что при строительстве были допущены хищения на сумму около 37 млн рублей. Однако к расследованию преступления тогда так и не приступили.