Сан-Диего, США, 11 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сыграет на турнире в Сан-Диего (США) из-за травмы плеча. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

В первом круге турнира Кудерметова должна была встретиться с американкой Слоан Стивенс. Теперь её заменит представительница Швейцарии Джил Тайхманн.

25-летняя Кудерметова занимает 12-е место в рейтинге WTA. На её счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.