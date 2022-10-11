Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Нынешнему президенту США Джо Байдену не стоит переизбираться на второй срок в 2024 году, заявил члена палаты представителей США демократ Тим Райан 10 октября во время дебатов, сообщает The Hill.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нет, я выразился очень ясно. Я хотел бы увидеть смену поколений», — сказал Райан.

«Митч МакКоннелл, Дональд Трамп, президент, все, — продолжил он. — Нам нужно новое поколение лидеров».

Райан не впервые указывает на то, что Байдену не стоит баллотироваться на новый срок, сославшись на смену поколений. Так, в сентябре он заявил о том, что »политическая обстановка по всей стране ядовита», поэтому, как ему кажется, »люди хотят перемен».

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