Вашингтон, 11 октября 2022, 09:29 — REGNUM Нынешнему президенту США Джо Байдену не стоит переизбираться на второй срок в 2024 году, заявил члена палаты представителей США демократ Тим Райан 10 октября во время дебатов, сообщает The Hill.
Райан не впервые указывает на то, что Байдену не стоит баллотироваться на новый срок, сославшись на смену поколений. Так, в сентябре он заявил о том, что »политическая обстановка по всей стране ядовита», поэтому, как ему кажется, »люди хотят перемен».
Читайте также: Большинство демократов в США не хотят, чтобы Байден снова шел на выборы