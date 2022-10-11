Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Румынию с официальным визитом, сообщает 10 марта president. ge.

Саломе Зурабишвили в Бухаресте President.ge

По словам посла Грузии в Румынии НиколаяНиколозишвили, этот визит имеет символическую и практическую цель. Тот факт, что президенты подписывают документ — совместную декларацию «Об установлении стратегических отношений между Грузией и Румынией», также имеет историческое значение для этого визита.

«Румыния является твёрдым сторонником суверенитета, территориальной целостности Грузии и европейских и евроатлантических устремлений Грузии. В 2019 году мы отметили 300-летие грузино-румынских отношений, а в этом году мы отмечаем тридцатую годовщину установления дипломатических отношений. Президент Грузии проведет встречу со своим румынским коллегой, президентом Клаусом Йоханнисом, а также с премьер-министром и председателями Палаты депутатов и Сената парламента Румынии, а также посетит румынский портовый город Костанца», — говорится в сообщении грузинского посольства в Румынии.