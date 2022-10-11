Республика Крым, 11 октября 2022, 09:28 — REGNUM Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе увеличена, время ожидания сокращено вдвое. Об этом 11 октября сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Керченском порту для перевозки малотоннажных грузовых автомобилей подготовлены два автомобильных парома, «Керченский-2» и «Ейск». Кроме того, в случае необходимости, через Керченский пролив будут запущены три судна для перевозки пассажиров, вместимостью 100, 200, и 250 человек.