Крым, 11 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Частота курсирования паромов на Керченской паромной переправе увеличена, время ожидания сокращено вдвое. Об этом 11 октября сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«Оборотный рейс парома занимает порядка четырех часов. Теперь, с учетом запуска «Марии», паром будет появляться (в точке загрузки автомобилей — рыбный порт Керчи) каждые два часа. А в порту «Крым» (где работают паромы для малотоннажных автомобилей «Керченский-2» и «Ейск») каждый час», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Керченском порту для перевозки малотоннажных грузовых автомобилей подготовлены два автомобильных парома, «Керченский-2» и «Ейск». Кроме того, в случае необходимости, через Керченский пролив будут запущены три судна для перевозки пассажиров, вместимостью 100, 200, и 250 человек.