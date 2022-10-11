Веллингтон, 11 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии выступили с предложением ввести специальный налог на выброс парниковых газов, производимых сельскохозяйственными животными, сообщает New York Post.

Цитата из м/ф «Чиполлино». реж Борис Петрович Дёжкин. 1961. СССР Новый налог!

В частности, речь идет о парниковых газах, выделяемых в процессе отрыжки и мочеиспускании коров. Правительство заявило, что такой фермерский сбор будет первым в мире, и что фермеры должны иметь возможность возместить затраты, взимая больше за экологически чистые продукты.

Тем не менее новозеландские фермеры сразу же осудили этот план. Так, основная лоббистская группа отрасли Federated Farmers заявила, что план «вырвет кишки из маленьких городков Новой Зеландии» и заменит фермы деревьями.

Президент Федерации фермеров Эндрю Хоггард сказал, что фермеры более двух лет пытались работать с правительством над планом сокращения выбросов, который не приведет к сокращению производства продуктов питания.

«Наш план состоял в том, чтобы фермеры продолжали заниматься сельским хозяйством», — сказал Хоггард.

Вместо этого, по его словам, фермеры будут продавать свои фермы «так быстро, что вы даже не услышите, как собаки лают в кузове пикапа, когда они уезжают».