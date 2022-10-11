Вашингтон, , 09:27 — REGNUM От гражданства России отказался миллиардер, инвестор и владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер. Он написал об этом 11 октября на своей странице в одной из соцсетей.

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«Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — говорится в сообщении Мильнера.

Также миллиардер отметил, что вместе с семьёй уехал из России ещё в 2014 году после воссоединения с нею Крыма, и не намерен возвращаться.

Отметим, Юрий Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году и 2014 года вместе с семьёй проживает в американском штате Калифорния.