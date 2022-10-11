Вашингтон, 11 октября 2022, 09:27 — REGNUM От гражданства России отказался миллиардер, инвестор и владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер. Он написал об этом 11 октября на своей странице в одной из соцсетей.
«Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — говорится в сообщении Мильнера.
Также миллиардер отметил, что вместе с семьёй уехал из России ещё в 2014 году после воссоединения с нею Крыма, и не намерен возвращаться.
Отметим, Юрий Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году и 2014 года вместе с семьёй проживает в американском штате Калифорния.