Лондон, , 09:26 — REGNUM Российский боксёр Артур Бетербиев проведёт бой с британцем Энтони Ярдом 28 января 2023 года в Лондоне. Об этом 11 октября сообщил промоутер британского боксёра Фрэнк Уоррен.

Артур Бетербиев Tofight.ru

Поединок пройдёт за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).

Первоначально бой должен был состоятся 29 октября, но был перенесён из-за травмы Бетербиева.

Напомним, 19 июня Бетербиев победил американца Джо Смита — младшего техническим нокаутом во втором раунде и объединил чемпионские титулы по версиям WBO, WBC и IBF в весовой категории до 79,38 кг.

Всего на счету 37-летнего российского боксёра 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. У 31-летнего Ярда 22 победы (21 — нокаутом) и два поражения.