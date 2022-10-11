Кемерово, , 09:27 — REGNUM В Кемерове власти озаботились поиском подрядчика для оказания услуг по оформлению города световой композицией. За работу они готовы заплатить более 4 млн рублей. Это следует из тендера, размещённого на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сама композиция должна быть длинной не менее 240 метров и не более 260 мктров, шириной не менее 6 метров и не более 7 метров; и представлять собой тросовую систему, на которой закреплен кабель-шлейф (кабель с размещенными на нем световыми элементами). Она должна появиться над поверхностью земли в месте массового скопления людей.

Подрядчик должен разработать и согласовать эскиз, сделать техническую проектную документацию, изготовить или приобрести композицию, установить её и подключить к электроснабжению. Работу нужно выполнить до 15 декабря.

Начальная стоимость контракта — 4 280 000 рублей.

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