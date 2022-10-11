В Госдуме предложили не мобилизовывать родственников погибших в СВО
Москва, 11 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект об освобождении от призыва и прохождения военной службы по мобилизации граждан, чей близкий родственник был призван на службу в российские Вооружённые силы и погиб во время выполнения воинской обязанности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
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«По нашему мнению, потерявшие близкого родственника мобилизованные граждане должны иметь возможность досрочно уволиться из армии», — сказал Миронов.
В документе уточняется, что в число близких родственников входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки.
«Связь близких родственников предлагаем устанавливать на основе критерия совместного проживания — наличие регистрации по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года, то есть на дату объявления мобилизации», — добавил парламентарий.
Принятие закона позволит избежать трагедий, когда в одной семье в ходе боевых действий погибают несколько близких родственников, подчеркнул Миронов.