Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Водитель грузовика, который столкнулся с рейсовым международным автобусом на трассе «Нарва» в Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП, сообщили 11 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба Упрдор Северо-Запад Автобус, попавший в ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло около 13:20 мск 10 октября на 106 км федеральной дороги А-180 «Нарва». Рейсовый автобус с пассажирами на борту, отправившийся из Санкт-Петербурга в Ригу (Латвия) через Эстонию, столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

«По предварительным данным, водитель грузовика по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии, подменный водитель автобуса от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, 20 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, двоим из них потребовалась госпитализация.

«По результатам осмотра места аварии следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — добавили в Главке МВД.