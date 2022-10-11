Донецк, 11 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны киевских карателей один человек погиб, еще 19 получили ранения. Об этом 11 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08:00 10 октября до 08:00 11 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 19 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 октября киевские боевики выпустили семь снарядов натовского калибра в сторону городов Донецк и Макеевка в Донецкой Народной Республике.

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