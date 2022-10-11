Москва, 11 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. На всей территории бывш. УССР, контролируемой оккупационным режимом, объявлена воздушная тревога. Об этом 11 октября сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По информации местных изданий, утром 11 октября воздушная тревога объявлена на территории всей бывш. УССР. Ранее появились данные о сработавшей системе оповещения населения в Киеве и Киевской области.

Также воздушная тревога, уточняют журналисты, объявлена в Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, дроны-камикадзе нанесли удар по ТЭС в Винницкой области.