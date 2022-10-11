Бухарест, 11 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении Бухаресту 420 млн евро на развитие национальной энергетической структуры Румынии. Об этом 11 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, соответствующие средства предоставляются из европейского Фонда модернизации для Румынии. Деньги пойдут на строительство новых электростанций, создание дополнительных ЛЭП в труднодоступных регионах страны, а также цифровизацию системы трамвайно-троллейбусных и железнодорожных линий.

По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, эти проекты позволят стране добиться максимальной независимости от энергетического импорта.

Напомним, ранее представители ЕК высказались в пользу спонсирования разработок нефтяных и газовых месторождений в Румынии.