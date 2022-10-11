Улан-Удэ, 11 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в жестоком убийстве подростка и покушении на убийство с особой жестокостью его матери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 46-летний мужчина жил вместе с сожительницей, её 17-летним сыном и их общей малолетней дочерью. 13 мая 2022 года у девочки был день рождения, который она с матерью и братом праздновала в парке на аттракционах. Её отец в это время распивал спиртные напитки дома.

Когда женщина с детьми вернулась домой, пьяный мужчина начал её оскорблять и избивать её, попытавшись выгнать из дома. За мать вступился подросток, заслонив её от отчима.

«В ответ злоумышленник схватил нож, после чего в присутствии матери и маленькой сестры нанёс подростку клинком удар в грудь. Потерпевший упал на диван. После этого мужчина, продолжая орудовать ножом, нанёс им сожительнице удар в живот, и затем — ещё один удар в грудь подростку, который пытался подняться на ноги, чтобы защитить мать», — отметили в управлении.

После этого убийца сбежал из квартиры, а женщина, теряя сознание, успела позвонить в скорую помощь. Потерпевшие были госпитализированы, однако подросток спустя несколько дней скончался в больнице.

Злоумышленник был задержан в тот же день. По итогам слушаний мужчина признан виновным и приговорён к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.