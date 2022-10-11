Пермь, 11 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Прикамье продолжается спад заболеваемости ОРВИ. Об этом 11 октября сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С 3 по 9 октября на территории региона зарегистрировано 19 434 случая ОРВИ. Показатель уменьшился на 20,7% по сравнению со значением предыдущей недели. Среди заболевших значительная доля приходится на взрослое население — 57,1%.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Напомним, с 26 сентября по 2 октября в Прикамье фиксировали 24 508 случаев ОРВИ.