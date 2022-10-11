Уфа, 11 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поблагодарил жителей республики за оказанное ему доверие. Об этом 11 октября он сообщил в своем телеграм-канале.

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

Глава региона поздравил местных жителей с днем республики, напомнив, что уже четыре года занимает должность главы Башкирии.

«В этот день я хочу прежде всего поблагодарить вас, дорогие башкортостанцы, за то доверие, которое вы мне оказали, я очень им дорожу. Хочу поблагодарить за великодушие. И спасибо за то, что поддерживали меня в моих действиях», — сообщил Хабиров.

Он добавил, что у руководства региона много планов.

«Работаем дальше на благо нашей республики», — сообщил он.

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