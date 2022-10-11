Москва, 11 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На фоне событий особую роль будет играть вступающий в силу с 1 декабря закон о контроле над лицами под иностранным влиянием, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

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«Вчерашняя массированная высокоточная российская ракетная «ответка» говорит о том, что на поле боя у недругов России ничего не получится. Нам же надо активнее освобождать собственное общество от оставшихся в нём ещё с мутных 1990-х прозападных троянских коней», — отметил Климов в телеграм-канале.

Так сенатор отреагировал на то, что миллиардер Юрий Мильнер и его семья «завершили процесс выхода из российского гражданства».

«Нынешним же перебежчикам уготована роль своеобразных капо (привилегированных заключённых в нацистских концлагерях). В ином качестве оная публика Западу не нужна (там своих биржевых спекулянтов, барменов, светских львиц, офисного планктона, тем более безработных и потенциальных нищих хватает)», — рассуждает Климов.

«Принятый нами ещё летом сего года и вступающий в силу 1 декабря закон о контроле над лицами под иностранным влиянием приобретает особо важное значение для суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Отечества», — указал парламентарий.

Сенатор напомнил, что по этому закону неважно, осталось у физлица российское гражданство или его у него не было.

Вместе с тем накануне глава Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой признавать иноагентами всех, кто уехал из России после объявления в стране частичной мобилизации.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно закону, принятому Госдумой в июне, под иностранным влиянием закон понимает «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Поддержкой могут счесть получение денег, иного имущества, оказание научно-технической, организационно-методической или другой помощи. Иностранными источниками документ считает зарубежные организации, государства и граждан других стран, а также российских граждан и юрлиц, получающих зарубежную поддержку или финансирование.

Закон вводит единый реестр лиц, аффилированных с иноагентами. Законом также вводится ряд запретов для иностранных агентов.

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