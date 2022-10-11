Скопье, 11 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 10 октября в ходе пресс-конференции сообщил о намерении правительства страны вновь повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране в 2023 году в соответствии с новой методологией его расчета. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Северная Македония

Политик подчеркнул, что на эту тему ведутся «очень открытые» дебаты в торговой палате.

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«Теперь не время для финансирования процветания, время для финансирования выживания — как компаний, так и уязвимых категорий населения», — заявил политик.

Также Ковачевски сообщил, что правительство Северной Македонии приняло пакет мер по поддержке населения на сумму 350 млн евро.